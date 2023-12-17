«Миннесота» — «Ванкувер»: видеообзор матча

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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома в серии буллитов обыграла «Ванкувер» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Уайлд» отличились Фредерик Годро, у «Кэнакс» шайбу забросил Тедди Блюгерс. Победный буллит реализовал Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов не смог забить свой бросок.

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