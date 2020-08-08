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«Монреаль» вышел в четвертьфинал конференции, обыграв «Питтсбург»

01:38
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«Монреаль» выиграл у «Питтсбурга» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ (2:0). «Канадиенс» выиграли серию — 3-1.

НХЛ

Плей-офф

Квалификационный раунд

Четвертый матч

«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Лехконен — 1 (Байрон), 55:49 — 1:0. Уэбер — 2 (п.в.), 59:28 — 2:0.

Вратари: Прайс — Джерри (58:32 — 59:28, 59:43).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (5+6+11) — 22 (8+5+9).

Наши: — - Малкин (19.04/4/-1).

7 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии — 3-1.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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