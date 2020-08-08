«Монреаль» вышел в четвертьфинал конференции, обыграв «Питтсбург»
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«Монреаль» выиграл у «Питтсбурга» в четвертом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ (2:0). «Канадиенс» выиграли серию — 3-1.
НХЛ
Плей-офф
Квалификационный раунд
Четвертый матч
«Монреаль» — «Питтсбург» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Лехконен — 1 (Байрон), 55:49 — 1:0. Уэбер — 2 (п.в.), 59:28 — 2:0.
Вратари: Прайс — Джерри (58:32 — 59:28, 59:43).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (5+6+11) — 22 (8+5+9).
Наши: — - Малкин (19.04/4/-1).
7 августа. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии — 3-1.
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