«Монреаль» выиграл у «Коламбуса»

«Монреаль» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Для «Канадиенс» это вторая победа кряду, а для «Блю Джэкетс» второе подряд поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Робинсон — 1 (Бемстрем, Веренски), 16:46 — 0:1. Галлахер — 8 (Мете, Уэбер), 43:27 — 1:1. Веренски — 5 (Нэш, Аткинсон), 58:07 — 1:2. Татар — 6 (Сузуки, Дано), 59:19 — 2:2.

Победный буллит: Друэн.

Вратари: Прайс (58:16 — 59:19) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+14+7+0) — 35 (15+11+6+3).

Наши: — - Гавриков (14.28/0/0).

13 ноября. Монреаль. Centre Bell.

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