«Монреаль» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У гостей забросили Бобби Макмэнн, Макс Доми и Джон Таварес. У хозяев отличились Майкл Мэтсон и Алекс Ньюхук.

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