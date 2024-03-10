Кныжов забросил вторую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступили «Техасу» со счетом 3:6.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» защитник Николай Кныжов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 33 матча в АХЛ, в которых набрал 12 (2+10) очков.