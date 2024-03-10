Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до 4 очков

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (7:0).

Россиянин, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров лиги в нынешнем сезоне, сократил отставание от лидирующего форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона до 4 очков.

У Кучерова 107 (38+69) очков, у Маккиннона — 111 (40+71).

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 100 (23+77) очков.