Кучеров превзошел достижение Кейна и Пастрняка

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:0).

Как сообщает сайт лиги, Кучеров записал на свой счет восьмую серию с двумя набранными очками в матче НХЛ. Он обошел Патрика Кейна и Давида Пастрняка (у обоих по 7) и стал четвертым по этому показателю среди действующих игроков после Коннора Макдэвида (12), Сидни Кросби (11) и Леона Драйзайтля (9).

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Тампу» 25 матчей и набрал 42 (16+26) очка.