«Монреаль» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» и «Рейнджерс» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Монреале 7 января и завершилась победой хозяев — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры «Монреаль» — «Рейнджерс» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Рейнджерс» с 54 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 39 очками — на 13-й строчке.