«Даллас» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» и «Нэшвилл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Далласе 7 января и завершилась победой гостей — 4:3.

Видео лучших моментов игры «Даллас» — «Нэшвилл» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» (45 очков) после 40 матчей занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» (49) после 38 игр идет четвертым на «Западе».