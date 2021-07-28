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«Монреаль» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Саваром

20:07
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Защитник Дэвид Савар продолжит карьеру в «Монреале», информирует официальный сайт клуба. 30-летний хоккеист подписал четырехлетний контракт с кэпхитом 3,5 миллиона долларов.

По ходу минувшего сезона Савар был обменян из «Коламбуса» в «Тампу-Бэй», в составе которой выиграл Кубок Стэнли.

Всего в НХЛ Савар провел 611 матчей и набрал 166 очков (41+125) при показателе полезности «+16».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/canadiens/news/four-year-contract-for-defenseman-david-savard/c-325838860

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