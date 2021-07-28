«Монреаль» объявил о подписании четырехлетнего контракта с Саваром

Защитник Дэвид Савар продолжит карьеру в «Монреале», информирует официальный сайт клуба. 30-летний хоккеист подписал четырехлетний контракт с кэпхитом 3,5 миллиона долларов.

The Canadiens have agreed to terms on a four-year contract (2021-22 to 2024-25) with defenseman David Savard.#GoHabsGo — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) July 28, 2021

По ходу минувшего сезона Савар был обменян из «Коламбуса» в «Тампу-Бэй», в составе которой выиграл Кубок Стэнли.

Всего в НХЛ Савар провел 611 матчей и набрал 166 очков (41+125) при показателе полезности «+16».