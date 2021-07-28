«Нью-Джерси» подписал с Бернье контракт на 8,25 миллиона долларов
20:35
Голкипер Джонатан Бернье продолжит карьеру в «Нью-Джерси», информирует официальный сайт клуба. 32-летний канадец подписал 2-летний контракт на 8,25 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Бернье провел 24 матча за «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 91,4 процента бросков.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/devils/news/jonathan-bernier-signs-devils-contract-free-agency/c-325838526
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