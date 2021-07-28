«Миннесота» подписала контракт с 35-летним Голигоски на 5 миллионов долларов

Защитник Алекс Голигоски продолжит карьеру в «Миннесоте», информирует официальный сайт клуба. 35-летний хоккеист подписал однолетний контракт на 5 миллионов долларов.

Reppin' the #StateOfHockey!



The #mnwild has agrees to terms with defenseman Alex Goligoski to a one-year, $ 5 million contract.



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На протяжении последних пяти сезонов Голигоски выступал за «Аризону». В минувшем сезоне на счету защитника 22 (3+19) очка в 56 матчах.