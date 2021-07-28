«Миннесота» подписала контракт с 35-летним Голигоски на 5 миллионов долларов
19:50
Защитник Алекс Голигоски продолжит карьеру в «Миннесоте», информирует официальный сайт клуба. 35-летний хоккеист подписал однолетний контракт на 5 миллионов долларов.
На протяжении последних пяти сезонов Голигоски выступал за «Аризону». В минувшем сезоне на счету защитника 22 (3+19) очка в 56 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/wild/news/alex-goligoski-one-year-contract-072821/c-325838272
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