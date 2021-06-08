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«Монреаль» не уступает в счете в играх плей-офф на протяжении 437 минут

08:47
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Хоккейный клуб «Монреаль» не уступает в счете в матчах плей-офф на протяжении 437 минут 538 секунд. Это второй показатель в истории турнира.

Накануне команда обыграла «Виннипег» в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-0, 3:2 ОТ в четвертом матче).

Последний раз «Монреаль» проигрывал в счете в этом сезоне в серии с «Торонто» (4-3) — в 4-м матче (0:4).

Счет в серии стал 4-0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2-2).

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