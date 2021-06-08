Главный тренер «Бостона» раскритиковал судейство

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди раскритиковал судейство в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс» (4:5, 2-3 в серии). По его словам, принимаются не равнозначные решения в одинаковых эпизодах.

«Вот, как я это вижу. В нашем клубе уважаемые менеджеры и тренеры. Однако нас кормят сказкой о том, что против нас не «островитяне», а «святые», — цитирует Кэссиди ESPN. - Они играют жестко и это нормально. Но чем хуже мы? Почему-то свистки, которые получаем мы, не звучат для другой команды. В «Айлендерс» отлично поработали над тем, чтобы все думали, что они чисто играют.

Однако они играют жестко и, поверьте, совершают столько же нарушений, сколько и мы. Вопрос лишь в трактовке. Могу и дальше продолжать. Возможно, стоило бы, но у нас другой путь. Надеюсь лишь, что они увидят эти слова. Поймите, я не говорю, что каждый свисток против нас неправильный. Это не так. Просто соперник должен наказываться за те же нарушения, что и мы".