«Монреаль» не будет вести поиски нового главного тренера

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен заявил, что не будет вести поиски нового главного тренера. Если Доминик Дюшарм сможет проявить себя, то из исполняющего обязанности главного тренера он станет полноценным тренером команды, сообщает TSN.

Дюшарм провел два сезона в качестве помощника тренера клуба, он присоединился к тренерскому штабу «Монреаля» в апреле 2018 года после 10 сезонов работы в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.

Дюшарм занимал должность главного тренера сборной Канады во время чемпионата мира по хоккею среди юниоров в 2017 (серебряная медаль) и 2018 (золотая медаль) годах.

24 февраля «Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена. Клуб идет на четвертой строчке Северного дивизиона с 22 очками в 18 играх.