«Монреаль» на своем поле сыграет против «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 16 января. Встреча пройдет на арене «Белл Центр» в Монреале, Квебек, Канада. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Монреаль» — «Колорадо» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Монреаль» располагантся на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 41 очко. «Колорадо» идет на третьем месте в Западной конференции, набрав 59 баллов. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.