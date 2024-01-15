Врач Резепов назвал причины спада Овечкина в этом сезоне

Бывший врач сборной России Александр Резепов поделился мнением о состоянии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» пропустил два последних матча в НХЛ из-за травмы верхней части тела.

«Можно, конечно, предположить, что какие-то элементы накопленной усталости есть, — приводит слова Резепова Metaratings.ru. — Это и психологическая усталость, и физические нагрузки, они накладываются и накладываются. Чем старше человек становится, тем его восстановление дольше. Мелкие травмы, повреждения, тоже могут накапливаться, как снежный ком. Но я не думаю, что там одна причина. Скорее всего, это будет комплекс причин в данный момент. Возможно, хорошая серия перевернет все. У каждого спортсмена в любом виде спорта есть определенный уровень спада. И невозможно находиться на пике своих физических возможностей, подняться на плато и там находиться».

В сезоне-2023/24 38-летний Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.