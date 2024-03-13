«Коламбус» проиграл «Монреалю». Тарасов отразил все 19 бросков

«Монреаль» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов вышел на лед на 6-й минуте встречи после третьей пропущенной шайбы. Он отразил все 19 бросков по своим воротам.

«Монреаль» набрал 60 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 54 очка.