«Баффало» переиграл «Детройт». «Ред Уингз» потерпели 6-е поражение подряд

Читать «СЭ» в

«Баффало» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Ред Уингз» потерпели шестое поражение подряд.

Форвард «Сэйбрз» Зак Бенсон забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Детройт» с 72 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке — 67 очков.