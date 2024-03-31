«Каролина» победила «Монреаль», Кочетков отбил 26 бросков и сыграл на ноль

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«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отбил все 26 бросков.

«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах.

«Монреаль» идет на 15-й строчке с 68 очками в 73 играх.