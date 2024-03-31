«Оттава» выиграла у «Виннипега» и одержала пятую победу кряду

«Оттава» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей забили Борис Катчук, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак. У хозяев отличились Николай Элерс и Марк Шайфли.

«Оттава» одержала пятую победу подряд и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 73 матчах.

«Виннипег» идет на пятой строчке «Запада» с 94 очками в 74 играх, у «Джетс» шестое поражение кряду.