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Сегодня, 04:39

«Оттава» выиграла у «Виннипега» и одержала пятую победу кряду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оттава» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей забили Борис Катчук, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак. У хозяев отличились Николай Элерс и Марк Шайфли.

«Оттава» одержала пятую победу подряд и занимает 14-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 73 матчах.

«Виннипег» идет на пятой строчке «Запада» с 94 очками в 74 играх, у «Джетс» шестое поражение кряду.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Оттава Сенаторз
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«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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«Филадельфия» уступила «Чикаго» и потерпела четвертое поражение подряд

«Каролина» победила «Монреаль», Кочетков отбил 26 бросков и сыграл на ноль
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 73 49 24 102
2 Каролина 74 46 28 99
3 Филадельфия 74 36 38 82
4 Вашингтон 72 36 36 81
5 Айлендерс 72 31 41 77
6 Нью-Джерси 74 36 38 76
7 Питтсбург 72 32 40 74
8 Коламбус 73 23 50 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 47 27 99
2 Бостон 74 42 32 99
3 Торонто 72 41 31 91
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 74 36 38 80
6 Баффало 74 35 39 75
7 Оттава 72 32 40 68
8 Монреаль 72 28 44 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 74 46 28 101
2 Колорадо 73 46 27 98
3 Виннипег 73 44 29 94
4 Нэшвилл 73 43 30 90
5 Сент-Луис 73 39 34 82
6 Миннесота 73 35 38 80
7 Аризона 73 31 42 67
8 Чикаго 73 21 52 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 73 45 28 98
2 Эдмонтон 72 45 27 94
3 Вегас 74 41 33 90
4 Лос-Анджелес 72 38 34 87
5 Сиэтл 72 30 42 73
6 Калгари 72 33 39 71
7 Анахайм 74 24 50 52
8 Сан-Хосе 72 16 56 40
Результаты / календарь
21.03
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23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
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30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
31.03 01:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
31.03 01:00
Аризона – Рейнджерс
- : -
31.03 02:00
Монреаль – Каролина
 - : -
31.03 02:00
Филадельфия – Чикаго
 - : -
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Айлендерс
- : -
31.03 02:00
Коламбус – Питтсбург
 - : -
31.03 02:00
Баффало – Торонто
 - : -
31.03 02:00
Вашингтон – Бостон
 - : -
31.03 02:00
Виннипег – Оттава
 - : -
31.03 03:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 - : -
31.03 05:00
Сиэтл – Даллас
 - : -
31.03 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
31.03 22:30
Ванкувер – Анахайм
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 125
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 124
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 73 123
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 71 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 74 51
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 13 1.88
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