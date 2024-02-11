Тарасенко забросил 14-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» — 2:1.

32-летний россиянин отличился в начале второго периода встречи.

Тарасенко забросил 14-ю шайбу в сезоне-2023/24. Всего у форварда 34 (14+20) очков в 46 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.