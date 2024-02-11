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Сегодня, 04:13

Тарасенко забросил 14-ю шайбу в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» — 2:1.

32-летний россиянин отличился в начале второго периода встречи.

Тарасенко забросил 14-ю шайбу в сезоне-2023/24. Всего у форварда 34 (14+20) очков в 46 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Питтсбург 48 23 25 53
6 Нью-Джерси 49 25 24 53
7 Вашингтон 50 23 27 53
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 51 32 19 68
3 Торонто 49 26 23 60
4 Детройт 51 27 24 60
5 Тампа-Бэй 52 27 25 59
6 Монреаль 51 21 30 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 52 32 20 68
3 Виннипег 49 30 19 65
4 Сент-Луис 50 27 23 56
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 49 23 26 49
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
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5 Калгари 52 25 27 55
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