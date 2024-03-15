«Бостон» в овертайме победил «Монреаль»

«Бостон» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Победную шайбу за 24-й секунде овертайма забросил Джейк Дебраск.

«Бостон» набрал 93 очка и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 14-й строчке — 61 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Бостон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хейнен — 12 (Пастрняк, Заха), 4:49 — 0:1. Сузуки — 26 (Слафковски), 14:37 — 1:1. Дебраск — 16 (Маршан, Линдхольм), 60:25 — 1:2.

Вратари: Монтембо — Ульмарк.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (7+6+6+0) — 24 (9+5+9+1).

15 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.