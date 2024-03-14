Мирошниченко забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 9-й минуте встречи счет стал 1:2. Шайбу забросил российский нападающий Иван Мирошниченко. Для него этот гол стал вторым в текущем сезоне.