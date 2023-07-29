Мирошниченко: «Самая большая проблема для меня — выучить английский язык»
Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился мнением о подготовке к сезону в Северной Америке.
«Я чувствую себя прекрасно как морально, так и физически. Когда я попал в лагерь развития, я прошел тестирование. Врачи провели мне много тестов, чтобы убедиться, что я здоров, у меня нет рака и я прекрасно себя чувствую.
У меня уже есть большой опыт игры на небольших площадках, поэтому я думаю, что это не будет для меня большой проблемой. Самым важным для меня было бы просто выучить английский язык, иметь возможность общаться с товарищами по команде, тренерами. Поэтому я думаю, что это будет самой большой проблемой для начала«, — приводит слова Мирошниченко официальный сайт НХЛ.
В марте 2022 года у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. После лечения в Германии рак перешел в полную ремиссию.
Мирошниченко был выбран на драфте-2022 под 20-м номером. В мае 19-летний россиянин подписал с «Кэпиталз» контракт на три года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -