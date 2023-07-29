Мирошниченко: «Самая большая проблема для меня — выучить английский язык»

Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился мнением о подготовке к сезону в Северной Америке.

«Я чувствую себя прекрасно как морально, так и физически. Когда я попал в лагерь развития, я прошел тестирование. Врачи провели мне много тестов, чтобы убедиться, что я здоров, у меня нет рака и я прекрасно себя чувствую.

У меня уже есть большой опыт игры на небольших площадках, поэтому я думаю, что это не будет для меня большой проблемой. Самым важным для меня было бы просто выучить английский язык, иметь возможность общаться с товарищами по команде, тренерами. Поэтому я думаю, что это будет самой большой проблемой для начала « , — приводит слова Мирошниченко официальный сайт НХЛ.

В марте 2022 года у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. После лечения в Германии рак перешел в полную ремиссию.

Мирошниченко был выбран на драфте-2022 под 20-м номером. В мае 19-летний россиянин подписал с «Кэпиталз» контракт на три года.