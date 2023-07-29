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Сегодня, 07:42

Мирошниченко: «Самая большая проблема для меня — выучить английский язык»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился мнением о подготовке к сезону в Северной Америке.

«Я чувствую себя прекрасно как морально, так и физически. Когда я попал в лагерь развития, я прошел тестирование. Врачи провели мне много тестов, чтобы убедиться, что я здоров, у меня нет рака и я прекрасно себя чувствую.

У меня уже есть большой опыт игры на небольших площадках, поэтому я думаю, что это не будет для меня большой проблемой. Самым важным для меня было бы просто выучить английский язык, иметь возможность общаться с товарищами по команде, тренерами. Поэтому я думаю, что это будет самой большой проблемой для начала«, — приводит слова Мирошниченко официальный сайт НХЛ.

В марте 2022 года у Мирошниченко была обнаружена лимфома Ходжкина. После лечения в Германии рак перешел в полную ремиссию.

Мирошниченко был выбран на драфте-2022 под 20-м номером. В мае 19-летний россиянин подписал с «Кэпиталз» контракт на три года.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Иван Мирошниченко
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Официальный сайт НХЛ опубликовал потенциальные сочетания звеньев «Вашингтона» в сезоне-2023/24
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
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11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
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