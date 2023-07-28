Официальный сайт НХЛ опубликовал потенциальные сочетания звеньев «Вашингтона» в сезоне-2023/24
На официальном сайте НХЛ представили потенциальные сочетания игровых звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в будущем сезоне.
По прогнозам сайта, российский защитник Александр Алексеев начнет сезон в качестве седьмого выбора на своей позиции. Другой россиянин Иван Мирошниченко, выбранный «Кэпиталз» под 20-м номером первого раунда драфта, начнет свои выступления с АХЛ.
Нападающие:
Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон;
Макс Пасиоретти — Евгений Кузнецов — Ти Джей Оши;
Коннор Макмайкл — Никлас Бекстрём — Энтони Манта;
Алексей Протас — Ник Дауд — Сонни Милано.
Защитники:
Мартин Фехервари — Джон Карлсон;
Расмус Сандин — Ник Дженсен;
Джоэль Эдмундссон — Тревор ван Римсдайк.
Вратари:
Дарси Кемпер; Чарли Линдгрен.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует в октябре этого года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -