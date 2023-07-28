Официальный сайт НХЛ опубликовал потенциальные сочетания звеньев «Вашингтона» в сезоне-2023/24

На официальном сайте НХЛ представили потенциальные сочетания игровых звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в будущем сезоне.

По прогнозам сайта, российский защитник Александр Алексеев начнет сезон в качестве седьмого выбора на своей позиции. Другой россиянин Иван Мирошниченко, выбранный «Кэпиталз» под 20-м номером первого раунда драфта, начнет свои выступления с АХЛ.

Нападающие:

Александр Овечкин — Дилан Строум — Том Уилсон;

Макс Пасиоретти — Евгений Кузнецов — Ти Джей Оши;

Коннор Макмайкл — Никлас Бекстрём — Энтони Манта;

Алексей Протас — Ник Дауд — Сонни Милано.

Защитники:

Мартин Фехервари — Джон Карлсон;

Расмус Сандин — Ник Дженсен;

Джоэль Эдмундссон — Тревор ван Римсдайк.

Вратари:

Дарси Кемпер; Чарли Линдгрен.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует в октябре этого года.