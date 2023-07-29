Кучеров о Василевском: «Андрей — самый большой трудяга из всех, кого я встречал. Я равняюсь на него»
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров заявил, что ориентируется на своего одноклубника и соотечественника, вратаря Андрея Василевского.
«Я бы сказал, что Андрей — самый большой трудяга из всех, кого я встречал. Я равняюсь на него. Он очень много работает, и я должен делать так же. Василевский подталкивает меня вперед. Думаю, дело в том, как нас растили родители и как тренировали первые тренеры. Все заключается в дисциплине, последовательности. Это другой уровень, тут никто не бездельничает. Нужно просто работать. Нужно относиться к своему делу серьезно, нельзя давать слабину. Должна быть серьезная трудовая этика. Всегда надо выкладываться на 100 процентов», — приводит официальный сайт «Тампы» слова Кучерова.
Кучеров выступает за «Тампу-Бэй» с 2013 года, Василевский — с 2014 года. Вместе они дважды выиграли Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг» (2020, 2021).
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|Питтсбург
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|Детройт
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|6
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|Торонто
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
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|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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