Мироманов забросил восьмую шайбу за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Коачелле» со счетом 3:6.

В составе фарм-клуба «Вегаса» защитник Даниил Мироманов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 25-летний Мироманов провел 22 матча в АХЛ, в которых набрал 18 (8+10) очков. Также на его счету 6 (2+4) очков в 14 матчах НХЛ.