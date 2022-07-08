«Анахайм» впервые с 2001 года выбрал россиянина в первом раунде драфта НХЛ

«Анахайм» в первом раунде драфта НХЛ 2022 года выбрал российского защитника Павла Минтюкова. Он был выбран под общим 10-м номером. Впервые за 21 год «Дакс» взяли россиянина в первом раунде.

В 2001 году под общим 5-м номером в первом раунде драфта «Анахайм» взял нападающего Станислава Чистова. В итоге хоккеист провел в НХЛ 196 матчей и набрал 61 (19+42) очко.

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).