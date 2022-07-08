«Миннесота» впервые выбрала россиянина в первом раунде драфта НХЛ

«Миннесота» в первом раунде драфта НХЛ 2022 года пол общим 24-м номеров взяла российского нападающего «Металлурга» Данилу Юрова. Он стал третьим российским хоккеистом в клубе на данный момент после Дмитрия Куликова и Кирилла Капризова.

Как сообщает Sportsnet, впервые в истории «Уайлд» взяли россиянина в первом раунде драфта.

В минувшем сезоне Юров сыграл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 24 матча в плей-офф. Однако 18-летний россиянин результативными действиями не отметился.

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).