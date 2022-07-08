Мирошниченко обратился к фанатам «Вашингтона». «Кэпс» выбрали россиянина в первом раунде драфта

«Вашингтон» выбрал на драфте НХЛ 2022 года российского нападающего Ивана Мирошниченко. 18-летний россиянин был выбран под общим 20-м номером.

«Привет, фанаты. До скорого», — сказал Мирошниченко фанатам «Кэпиталз» после того, как его выбрали.

Let's give the newest babe a warm welcome, #ALLCAPS fans! pic.twitter.com/bUU4ip12IS — Washington Capitals (@Capitals) July 8, 2022

В прошедшем сезоне Мирошниченко провел в ВХЛ 31 матч, набрав 16 (10+6) очков.

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).