«Миннесота» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» дома проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» набрал 48 очков и поднялся на 4-е место «Запада».