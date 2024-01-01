«Бостон» победил «Детройт»

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«Бостон» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У гостей ассистентский хет-трик оформил Чарльз Макавой. 3 (2+1) очка набрал Трент Фредерик.

«Бостон» одержал третью победу подряд. «Брюинз» набрали 50 очков и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Детройт» проиграл 3 из последних 4 матчей. «Ред Уингз» с 38 очками — на 12-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Голы: Фредерик — 8 (Пастрняк, Уотерспун), 19:08 — 0:1. Фредерик — 9 (Макэвой, Линдхольм), 24:25 — 0:2. Уолман — 8 (Ларкин, Раймонд), 33:01 — 1:2. Чиаро — 3 (Копп, Велено), 36:42 — 2:2. Койл — 13 (Макэвой, Маршан), 43:52 — 2:3. Дебраск — 6 (п.в., Фредерик, Макэвой), 57:59 — 2:4. Комфер — 8 (бол., Дебринкэт, Перрон), 58:38 — 3:4. Заха — 9 (п.в., Пастрняк, Линдхольм), 59:36 — 3:5.

Вратари: Лион (57:28 — 57:58, 58:08 — 58:38, 58:43 — 59:36) — Суэймен.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 30 (6+13+11) — 24 (8+9+7).

Наши: — - Меркулов (8.33/2/+1).

1 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.