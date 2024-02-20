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Шесть очков Капризова помогли «Миннесоте» победить «Ванкувер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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19 февраля. Миннесота — Ванкувер. Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 10:7. Для «Кэнакс» это второе поражение подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Киризз Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи. Его признали второй звездой встречи.

«Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на 10-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на первой строчке — 80 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)

Голы: Коул — 2 (Майерс, Сутер), 2:51 — 0:1. Миллер — 25 (Джулсен), 13:21 — 0:2. Эрикссон Эк — 27 (Болди, Капризов), 19:10 — 1:2. Петтерссон — 29 (Хегландер, Линдхольм), 25:37 — 1:3. Миллер — 26 (бол., Хьюз, Босер), 29:24 — 1:4. Болди — 20 (Эрикссон Эк, Меррилл), 31:00 — 2:4. Миллер — 27 (Сутер), 34:30 — 2:5. Зуккарелло — 10 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 39:27 — 3:5. Эрикссон Эк — 28 (бол., Зуккарелло, Хартман), 40:29 — 4:5. Капризов — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 41:23 — 5:5. Эрикссон Эк — 29 (бол., Зуккарелло, Капризов), 41:44 — 6:5. Росси — 15 (Луккини, Леттьери), 44:48 — 7:5. Капризов — 22 (Болди), 45:12 — 8:5. Задоров — 3 (Миллер, Сутер), 48:26 — 8:6. Босер — 31 (Хьюз, Гронек), 57:52 — 8:7. Бродин — 4 (п.в., Эрикссон Эк), 58:53 — 9:7. Капризов — 23 (п.в.), 59:58 — 10:7.

Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Десмит (57:40 — 57:52, 58:23 — 59:58).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 27 (8+9+10) — 24 (4+12+8).

Наши: Капризов (20.41/7/+1) — Задоров (16.36/2/0), Михеев (15.37/1/0).

19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Миннесота Уайлд
6
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Капризов набрал 5 очков в матче с «Ванкувером»

Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Ванкувер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 52 24 28 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 33 23 77
2 Флорида 55 36 19 76
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 34 22 76
2 Колорадо 56 34 22 72
3 Виннипег 52 33 19 71
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 55 26 29 58
7 Аризона 54 23 31 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 57 37 20 80
2 Вегас 54 31 23 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 53 27 26 64
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 54 15 39 35
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