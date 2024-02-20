Шесть очков Капризова помогли «Миннесоте» победить «Ванкувер»
«Миннесота» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 10:7. Для «Кэнакс» это второе поражение подряд.
Российский нападающий «Уайлд» Киризз Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи. Его признали второй звездой встречи.
«Миннесота» набрала 58 очков и поднялась на 10-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет на первой строчке — 80 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 10:7 (1:2, 2:3, 7:2)
Голы: Коул — 2 (Майерс, Сутер), 2:51 — 0:1. Миллер — 25 (Джулсен), 13:21 — 0:2. Эрикссон Эк — 27 (Болди, Капризов), 19:10 — 1:2. Петтерссон — 29 (Хегландер, Линдхольм), 25:37 — 1:3. Миллер — 26 (бол., Хьюз, Босер), 29:24 — 1:4. Болди — 20 (Эрикссон Эк, Меррилл), 31:00 — 2:4. Миллер — 27 (Сутер), 34:30 — 2:5. Зуккарелло — 10 (бол., Капризов, Эрикссон Эк), 39:27 — 3:5. Эрикссон Эк — 28 (бол., Зуккарелло, Хартман), 40:29 — 4:5. Капризов — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 41:23 — 5:5. Эрикссон Эк — 29 (бол., Зуккарелло, Капризов), 41:44 — 6:5. Росси — 15 (Луккини, Леттьери), 44:48 — 7:5. Капризов — 22 (Болди), 45:12 — 8:5. Задоров — 3 (Миллер, Сутер), 48:26 — 8:6. Босер — 31 (Хьюз, Гронек), 57:52 — 8:7. Бродин — 4 (п.в., Эрикссон Эк), 58:53 — 9:7. Капризов — 23 (п.в.), 59:58 — 10:7.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:00) — Десмит (57:40 — 57:52, 58:23 — 59:58).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 27 (8+9+10) — 24 (4+12+8).
Наши: Капризов (20.41/7/+1) — Задоров (16.36/2/0), Михеев (15.37/1/0).
19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|55
|36
|19
|75
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|69
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|54
|28
|26
|60
|5
|Айлендерс
|54
|22
|32
|58
|6
|Вашингтон
|53
|24
|29
|56
|7
|Питтсбург
|52
|24
|28
|55
|8
|Коламбус
|53
|17
|36
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|2
|Флорида
|55
|36
|19
|76
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|56
|30
|26
|65
|5
|Детройт
|54
|28
|26
|62
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|34
|22
|76
|2
|Колорадо
|56
|34
|22
|72
|3
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|55
|26
|29
|58
|7
|Аризона
|54
|23
|31
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|57
|37
|20
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|53
|27
|26
|64
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
|20.02
|00:00
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|20.02
|00:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|20.02
|00:00
|
Аризона – Эдмонтон
|- : -
|20.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|- : -
|20.02
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|56
|91
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5