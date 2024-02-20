Капризов набрал 5 очков в матче с «Ванкувером»

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 6-й минуте третьего периода счет стал 8:6.

Шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал вторым в этой встрече и 22-м в текущем сезоне.

Ранее в этом матче россиянин также сделал 3 голевые передачи.