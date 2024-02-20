Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Ванкувер»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Ванкувер» (10:7).

Первой звездой встречи признан форвард «Уайлд» Юэль Эрикссон Эк. Он оформил хет-трик и сделал три голевые передачи.

Второй звездой стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 6 (3+3) очков.

Замкнул тройку лучших нападающий «Кэнакс» Джей Ти Миллер, забросивший три шайбы и сделавший три голевые передачи.