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Сегодня, 00:39

«Миннесота» проиграла «Торонто». Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем льду потерпела поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. Для «Мэйпл Ливз» эта победа стала второй подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Марнер — 5 (Лильегрен, Таварес), 3:42 — 0:1. Капризов — 12 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 12:01 — 1:1. Эштон-Риз — 3 (Энгвалль), 12:43 — 1:2. Болди — 8 (Голигоски, Гринуэй), 22:38 — 2:2. Ярнкрок — 5 (Джиордано, Таварес), 30:04 — 2:3. Нюландер — 11 (Бантинг, Мете), 53:23 — 2:4. Зуккарелло — 7 (Капризов, Голигоски), 56:26 — 3:4.

Вратари: Флери — Мюррей.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 28 (12+6+10) — 28 (10+11+7).

Наши: Капризов (22.37/9/0) — -.

25 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18997 зрителей

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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