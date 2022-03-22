«Миннесота» сыграла на ноль во второй раз в сезоне

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.

«Уайлд» не пропустил ни одной шайбы во второй раз за сезон и впервые с 3 февраля — тогда на выезде был обыгран «Чикаго» (5:0).

После этого матча «Миннесота» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции.