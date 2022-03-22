«Миннесота» сыграла на ноль во второй раз в сезоне
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.
«Уайлд» не пропустил ни одной шайбы во второй раз за сезон и впервые с 3 февраля — тогда на выезде был обыгран «Чикаго» (5:0).
После этого матча «Миннесота» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
|22.03
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 3 ОТ
|22.03
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|3 : 0
|22.03
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
Новости