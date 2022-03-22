Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:29

«Миннесота» обыграла «Вегас», у Куликова «+1»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.

Отличились Николя Делорье, который проводил дебютную игру за «Уайлд» после перехода из «Анахайма», а также Мэттью Дамба и Райан Хартман. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».

Отметим, в запасе у «Миннесоты» остался Марк-Андре Флери, который 21 марта перешел из «Чикаго».

После этого матча «Миннесота» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Вегас» с 72 очками — на восьмой строчке.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Овечкин гонится за новым рекордом! Еще немного — и он станет лучшим в истории НХЛ по броскам
«Деньги за это брать нельзя». Червиченко рассказал, зачем Карпину нужны предстоящие сборы и игра с молодежной командой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны подробности задержки перехода Дадонова в «Анахайм»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
22.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 - : -
22.03 03:00
Монреаль – Бостон
 - : -
22.03 03:00
Миннесота – Вегас
 - : -
22.03 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
22.03 05:00
Анахайм – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости