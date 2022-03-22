«Миннесота» обыграла «Вегас», у Куликова «+1»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.
Отличились Николя Делорье, который проводил дебютную игру за «Уайлд» после перехода из «Анахайма», а также Мэттью Дамба и Райан Хартман. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».
Отметим, в запасе у «Миннесоты» остался Марк-Андре Флери, который 21 марта перешел из «Чикаго».
После этого матча «Миннесота» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Вегас» с 72 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
|22.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|- : -
|22.03
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|- : -
|22.03
|03:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
|22.03
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|22.03
|05:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
Новости