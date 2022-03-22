«Миннесота» обыграла «Вегас», у Куликова «+1»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» со счетом 3:0.

Отличились Николя Делорье, который проводил дебютную игру за «Уайлд» после перехода из «Анахайма», а также Мэттью Дамба и Райан Хартман. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1».

Отметим, в запасе у «Миннесоты» остался Марк-Андре Флери, который 21 марта перешел из «Чикаго».

После этого матча «Миннесота» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Вегас» с 72 очками — на восьмой строчке.