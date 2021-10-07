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Шестеркин после матча с «Нью-Джерси» подарил шайбу юной болельщице. Видео

05:30
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«Рейнджерс» переиграли «Нью-Джерси» в контрольном матче НХЛ — 6:2. Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

После завершения встречи 25-летний россиянин отблагодарил юную болельщицу, подарив ей шайбу. Видео этого момента было опубликовано в Twitter.

«Он просто жемчужина», — написала пресс-служба «Рейнджерс».

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Евгений Козинов все материалы автора

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