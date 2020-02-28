«Миннесота» разгромила «Детройт»
06:05
«Детройт» дома крупно проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:7). «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Миннесота» — 1:7 (0:3, 1:3, 0:1)
Голы: Хартман — 8 (Койву, Донато), 7:52 — 0:1. Донато — 13 (Хартман, Патерин), 8:19 — 0:2. Дамба — 5 (Фиала, Бродин), 10:12 — 0:3. Манта — 14, 27:33 — 1:3. Дамба — 6 (бол., Гальченюк, Цуккарелло), 30:30 — 1:4. Гринуэй — 8 (Эрикссон Эк, Паризе), 32:05 — 1:5. Фиала — 18 (Койву), 38:16 — 1:6. Стаал — 19 (Фиала, Дамба), 49:11 — 1:7.
Вратари: Ховард (Бернье, 32:05) — Стэлок.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (9+10+7) — 26 (10+10+6).
28 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
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