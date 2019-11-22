«Миннесота» одолела «Колорадо», Задоров, Каменев и Ничушкин очков не набрали
«Миннесота» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Уайлд» одержал вторую победу кряду.
Российские игроки Никита Задоров, Владислав Каменев и Валерий Ничушкин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы: Цуккарелло — 4 (бол., Койву, Сутер), 21:48 — 1:0. Гринуэй — 2 (Канин, Эрикссон Эк), 22:41 — 2:0. Макар — 6 (бол., Маккиннон, Бураковски), 34:19 — 2:1. Макар — 7 (Бураковски, Жирар), 38:49 — 2:2. Зукер — 7 (Стаал, Сутер), 49:58 — 3:2.
Вратари: Стэлок — Грубауэр (57:05 — 58:31, 58:41).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (11+13+7) — 27 (6+10+11).
Наши: — - Задоров (17.11/1/0), Каменев (6.19/1/0), Ничушкин (14.20/2/-1).
22 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков