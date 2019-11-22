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«Миннесота» одолела «Колорадо», Задоров, Каменев и Ничушкин очков не набрали

06:46
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«Миннесота» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Уайлд» одержал вторую победу кряду.

Российские игроки Никита Задоров, Владислав Каменев и Валерий Ничушкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Цуккарелло — 4 (бол., Койву, Сутер), 21:48 — 1:0. Гринуэй — 2 (Канин, Эрикссон Эк), 22:41 — 2:0. Макар — 6 (бол., Маккиннон, Бураковски), 34:19 — 2:1. Макар — 7 (Бураковски, Жирар), 38:49 — 2:2. Зукер — 7 (Стаал, Сутер), 49:58 — 3:2.

Вратари: Стэлок — Грубауэр (57:05 — 58:31, 58:41).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (11+13+7) — 27 (6+10+11).

Наши: — - Задоров (17.11/1/0), Каменев (6.19/1/0), Ничушкин (14.20/2/-1).

22 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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