Тротц: «Желаю Овечкину всего наилучшего. Но только не сегодня»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» хвалебно высказался о капитане «Столичных» Александре Овечкине.

«Каждый раз, как мы играем против «Кэпиталз», Овечкин покоряет какое-то новое достижение. Это потрясающе. И я желаю ему всего наилучшего. Но только не сегодня», — цитирует Тротца журналист Том Гуллитти в Twitter.

Напомним, что до «Айлендерс» Тротц тренировал именно «Вашингтон» и привел команду к победе в Кубке Стэнли.

Сейчас Овечкин делит с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (у обоих по 766 голов). Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).