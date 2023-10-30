«Миннесота» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча
«Нью-Джерси» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Дэвилз» 3 (2+1) очка набрал Йеспер Братт, еще по голу забили Тайлер Тоффоли и Эрик Хаула. У «Уайлд» шайбы на счету Патрик Марун, Райан Хартман и Джейкоб Мидлтон, форвард Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-1».
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