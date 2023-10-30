«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

На гол Люка Кунина «Кэпиталз» ответили шайбами Дилана Строума, Тома Уилсона и Евгения Кузнецова, который забил в пустые ворота. На счету Александра Овечкина две результативные передачи.

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