«Миннесота» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» дома победила «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 78 очками в 66 матчах.

«Миннесота» идет на девятой строчке с 69 очками в 65 играх.