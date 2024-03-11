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Сегодня, 01:33

«Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме благодаря голевой передаче Капризова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото USA Today Sports

«Миннесота» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил одну шайбу, также у «Уайлд» отличились Йонас Бродин и Райан Хартман. У «Нэшвилла» забили Марк Янковски, Люк Евангелиста и Райан О'Райли.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди, Кирилл Капризов поучаствовал в голе, сделав результативный пас.

«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 65 матчах.

«Нэшвилл» идет на шестой строчке с 78 очками в 66 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бродин — 7 (Болди, Эрикссон Эк), 3:16 — 1:0. Янковски — 3 (Шервуд), 9:00 — 1:1. Евангелиста — 14 (Новак, Янковски), 23:36 — 1:2. Капризов — 31 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 38:42 — 2:2. Хартман — 16, 52:28 — 3:2. О`Райлли — 24 (бол., Йоси, Форсберг), 57:58 — 3:3. Болди — 24 (Зуккарелло, Капризов), 63:50 — 4:3.

Вратари: Флери — Сарос.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 33 (11+7+14+1) — 30 (11+10+8+1).

Наши: Капризов (24.25/2/+1) — -.

10 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18800 зрителей

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нэшвилл Предаторз
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Капризов обогнал Радулова по голам в НХЛ

НХЛ: «Эдмонтон» победил «Питтсбург», «Миннесота» обыграла «Нэшвилл». Результаты матчей 10 и 11 марта
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 63 41 22 86
2 Каролина 63 38 25 82
3 Филадельфия 65 33 32 74
4 Айлендерс 62 28 34 70
5 Вашингтон 62 30 32 69
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 63 28 35 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 92
2 Бостон 66 38 28 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 64 24 40 58
8 Оттава 62 25 37 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 40 26 89
2 Виннипег 63 40 23 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 66 37 29 78
5 Миннесота 65 31 34 69
6 Сент-Луис 64 32 32 67
7 Аризона 64 26 38 57
8 Чикаго 64 16 48 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 63 39 24 81
3 Лос-Анджелес 63 32 31 75
4 Вегас 64 34 30 75
5 Калгари 63 31 32 67
6 Сиэтл 63 28 35 67
7 Анахайм 63 23 40 49
8 Сан-Хосе 63 16 47 39
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Нэйтан Маккиннон

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 65 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 62 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

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