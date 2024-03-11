«Миннесота» победила «Нэшвилл» в овертайме благодаря голевой передаче Капризова

«Миннесота» дома обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил одну шайбу, также у «Уайлд» отличились Йонас Бродин и Райан Хартман. У «Нэшвилла» забили Марк Янковски, Люк Евангелиста и Райан О'Райли.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди, Кирилл Капризов поучаствовал в голе, сделав результативный пас.

«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 65 матчах.

«Нэшвилл» идет на шестой строчке с 78 очками в 66 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бродин — 7 (Болди, Эрикссон Эк), 3:16 — 1:0. Янковски — 3 (Шервуд), 9:00 — 1:1. Евангелиста — 14 (Новак, Янковски), 23:36 — 1:2. Капризов — 31 (бол., Эрикссон Эк, Болди), 38:42 — 2:2. Хартман — 16, 52:28 — 3:2. О`Райлли — 24 (бол., Йоси, Форсберг), 57:58 — 3:3. Болди — 24 (Зуккарелло, Капризов), 63:50 — 4:3.

Вратари: Флери — Сарос.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 33 (11+7+14+1) — 30 (11+10+8+1).

Наши: Капризов (24.25/2/+1) — -.

10 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18800 зрителей