«Каролина» разгромила «Калгари», Свечников набрал 3 очка

«Каролина» дома разгромила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал два голевых паса и забросил одну шайбу. Также у хозяев забили Себастьян Ахо, Брент Бернс, Сет Джарвис, Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Джайлен Чатфилд.

У гостей отличились Драйден Хант и Егор Шарангович.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 64 матчах. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада» с 67 очками в 64 играх.