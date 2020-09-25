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«Миннесота» не будет нанимать переводчика для Капризова

17:49
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что не собирается нанимать переводчика для российского нападающего Кирилла Капризова.

— У него все будет хорошо, — сказала Герин в интервью The Athletic. — У него хороший английский. Я вижу, как он общается с другими игроками. Очень скоро у него не будет вообще никаких проблем во взаимопонимании.

Взять Аскарова на драфте? Если он будет доступен под девятым номером и будет самым сильным игроком, то почему нет? Разве «Тампа» сожалеет, что выбрала высоко Андрея Василевского? Многих отличных вратарей забирали в первом раунде. Мы рассмотрим такой вариант.

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