«Миннесота» на несколько дней отпустила нападающего Раска в отпуск. Игрок должен потом отправиться в фарм-клуб

«Миннесота» на несколько дней отпустила нападающего Раска в отпуск

Нападающий «Миннесоты» Виктор Раск прошел процедуру драфта отказов. Ни одна команда не забрала права на игрока, так что он должден отправиться в фарм-клуб, сообщает журналист Макйл Руссо.

28-летний швед не выступал в АХЛ с сезона-2012/13. «Миннесота» отпустила его на несколько дней в отпуск.

Ожидается, что после этого форвард всех присоединиться к фарм-клубу «Дикарей».

В этом сезоне Раск провел в НХЛ 29 матчей и набрал 13 (5+8) очков. Его контракт с зарплатой в 4 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.