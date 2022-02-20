«Миннесота» на несколько дней отпустила нападающего Раска в отпуск. Игрок должен потом отправиться в фарм-клуб
«Миннесота» на несколько дней отпустила нападающего Раска в отпуск
Нападающий «Миннесоты» Виктор Раск прошел процедуру драфта отказов. Ни одна команда не забрала права на игрока, так что он должден отправиться в фарм-клуб, сообщает журналист Макйл Руссо.
28-летний швед не выступал в АХЛ с сезона-2012/13. «Миннесота» отпустила его на несколько дней в отпуск.
Ожидается, что после этого форвард всех присоединиться к фарм-клубу «Дикарей».
В этом сезоне Раск провел в НХЛ 29 матчей и набрал 13 (5+8) очков. Его контракт с зарплатой в 4 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|48
|32
|16
|67
|4
|Бостон
|49
|28
|21
|60
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|48
|18
|30
|41
|7
|Баффало
|50
|16
|34
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|36
|13
|76
|2
|Сент-Луис
|49
|29
|20
|64
|3
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|48
|27
|21
|56
|6
|Виннипег
|49
|22
|27
|52
|7
|Чикаго
|51
|18
|33
|44
|8
|Аризона
|49
|12
|37
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|48
|29
|19
|64
|2
|Вегас
|50
|28
|22
|60
|3
|Эдмонтон
|49
|28
|21
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
|28
|57
|6
|Ванкувер
|51
|23
|28
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|51
|16
|35
|36
Результаты / календарь
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23.02
24.02
25.02
|20.02
|03:00
|
Оттава – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.02
|03:00
|
Торонто – Сент-Луис
|3 : 6
|20.02
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|3 : 5
|20.02
|06:00
|
Калгари – Сиэтл
|2 : 1
|20.02
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|4 : 7
|20.02
|21:00
|
Питтсбург – Каролина
|- : -
|20.02
|22:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.02
|23:00
|
Чикаго – Флорида
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|69
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|38
|2.06
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